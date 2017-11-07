Москва, 7 ноября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В Москве 10 и 11 ноября пройдет просветительская акция «ЕГЭ: из года в год!». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в соцсети Twitter, пишет «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Акция состоится в Московском институте открытого образования. Все желающие смогут получить консультации по подготовке к ЕГЭ.

Выпускники, педагоги и родители смогут проконсультироваться у специалистов по общеобразовательным предметам.

Ученики 10-х классов смогут получить консультацию по математике базового уровня для подготовки к Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Кроме того, организаторы акции дадут ответы на вопросы о критериях оценивания, правилах подачи апелляции, проведут консультации по психологической подготовке к сдаче экзаменов.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, 68,6% выпускников и учащихся российских школ считают, что единый экзамен (ЕГЭ) как выпускной в школе и вступительный в вуз удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены.

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