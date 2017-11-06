Ашхабад, 6 ноября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Находящиеся за рубежом туркменистанцы теперь смогут обналичить только $50 (2 921 рубль) в день. Суточный лимит на безналичные расчеты также урезан до $200 (11 685 рублей). Об этом сообщила пресс-служба Внешэкономбанка Туркмении.

Sar Maroof 50 долларов

Очередные изменения в правилах пользования банковскими картами обосновывают желанием госбанка «предотвратить нецелевое использования валютных средств, ориентируясь на утвержденные нормативы суточных расходов лиц пребывающих за границей».

При этом пополнять свои счета для использования пластиковых карт граждане этой среднеазиатской страны по-прежнему могут на любую сумму.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября 2017 года Центральный банк Туркмении в очередной раз уменьшил лимит на обналичивание денег, разрешив находящимся за границей туркменистанцам ежедневно снимать со своих карт VISA не более $100 (5 842 рубля по текущему курсу).

Дефицит валютных средств вынуждает власти Туркмении регулярно вводить новые ограничения на приобретение и конвертацию инвалюты, а также на пересылку денег за рубеж.

Отметим, что в последние несколько лет граждане Туркмении регулярно жалуются на сложности с приобретением долларов и евро. При этом главной причиной, по которой возникла эта проблема, они называют острую нехватку иностранной валюты у государства.

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