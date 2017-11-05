Брюссель, 5 ноября, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в настоящее время в Брюсселе, сдался местной полиции. Об этом сообщает в воскресенье, 5 ноября, газета El Pais.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон-и-Казамажо

По данным издания, в полицейский участок также пришли четверо бывших членов правительства Каталонии, бежавших в Бельгию после приостановки официальным Мадридом автономного статуса региона.

Отмечается, что каталонские политики добровольно явились в полицейский участок в сопровождении адвокатов.

4 ноября экс-глава Женералитата Каталонии Пучдемон на своей странице в соцсети Twitter написал, что он готов взаимодействовать с бельгийским следствием, получившим от властей Испании ордер на его арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября суд Испании постановил взять под стражу восемь бывших членов Женералитата Каталонии, а также выдать международный ордер на арест Карлеса Пучдемона. Власти Испании обвиняют политиков в организации бунта против официального Мадрида.

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