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Пучдемон готов сотрудничать с правосудием Бельгии

Политика

Власти Испании обвиняют экс-главу Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона в организации бунта против официального Мадрида

Брюссель, 4 ноября 2017, 22:58 — REGNUM  Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон готов взаимодействовать с бельгийским следствием, получившим от властей Испании ордер на его арест. Об этом сам каталонский политик написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы готовы в полной мере сотрудничать с бельгийским правосудием по европейскому ордеру на арест, который выдала Испания», — пишет Пучдемон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Испании обвиняют экс-главу Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона в организации бунта против официального Мадрида. Поскольку каталонский политик эмигрировал в Бельгию, его объявили в розыск.

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