Брюссель, 4 ноября, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон готов взаимодействовать с бельгийским следствием, получившим от властей Испании ордер на его арест. Об этом сам каталонский политик написал на своей странице в соцсети Twitter.

President.cat Карлес Пучдемон

«Мы готовы в полной мере сотрудничать с бельгийским правосудием по европейскому ордеру на арест, который выдала Испания», — пишет Пучдемон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Испании обвиняют экс-главу Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона в организации бунта против официального Мадрида. Поскольку каталонский политик эмигрировал в Бельгию, его объявили в розыск.

Читайте также: Куда спешить? Прокуратура Бельгии назвала сроки ответа по делу Пучдемона

А также: Пучдемон призвал демократов объединиться перед выборами в Каталонии