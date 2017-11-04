Псков, 4 ноября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. В Пскове и Великих Луках сегодня, 4 ноября, в День народного единства прошли торжественные митинги и шествие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в шествии в Пскове приняли участие несколько тысяч человек: представители общественных организаций и объединений, политических партий, национальных диаспор, областных и городских властей, профсоюзного движения, ветераны и молодёжь.

Pskov.ru Шествие в Великих Луках в День народного единства

В Пскове также была развёрнута народная ярмарка, а в Доме офицеров Пскова состоялось торжественное мероприятие «Многонациональное разноцветье»: с праздником многонациональный народ единой страны поздравили представители армянской, киргизской, дагестанской, чеченской, азербайджанской, финской, еврейской национальных диаспор.

Представитель региональной общественной организации землячества «Дагестан» Руслан Мурадалиев отметил, что в современном обществе диаспоры живут дружно, сотрудничают, помогают друг другу:

«Все вместе мы можем преодолеть любые трудности, мы псковичи — одна семья. День народного единства побуждает нас к плодотворному труду на благо Пскова».

В праздничном концерте впервые приняли участие студенты ПсковГУ из Узбекистана, Таджикистана и Латвии. В Доме офицеров была организована выставка национальных сувениров, а также состоялась презентация блюд национальных кухонь разных общин, представленных в Пскове.

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Напомним, День народного единства отмечается в России в память о событиях 1612 года, когда Москва была освобождена от польско-литовских оккупантов народным ополчением. Объединить для противостояния с иноземными захватчиками представителей всех сословий и народов, входивших в состав русской державы, в Смутное время удалось Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину.

Этот день является праздничным и по церковному календарю. Православная церковь чтит Казанскую икону Божией Матери, которая, по преданию, помогала ополченцам.

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