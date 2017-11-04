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Москва отметила День народного единства: фоторепортаж

Культура

Центральной площадкой празднований стал обновлённый спорткомплекс «Лужники» 

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Москва отметила День народного единства: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День народного единства в Москве

Москва, 4 ноября 2017, 20:34 — REGNUM  В Москве завершились торжественные мероприятия в честь Дня народного единства. Главной площадкой празднований стал споркомплекс «Лужники», где прошёл митинг-концерт под названием «Россия объединяет», на который собрались тысячи москвичей и гостей столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сцене спорткомлекса выступили звёзды российской эстрады Филипп Киркоров, группа «Любэ», Полина Гагарина, Денис Майданов, Наргиз и другие.

С приветственным словом к зрителям обратились деятели культуры, спортсмены, общественные активисты и представители гражданского общества, в том числе народный артист России Сергей Безруков, летчик-космонавт Сергей Крикалев, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев и другие.

«Сегодня прекрасный день — День народного единства, день, символизирующий нашу общую силу. Только когда мы едины и сильны, мы можем жить лучше», — заявил Фадеев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в День народного единства в Москве также стартовала традиционная акция «Ночь искусств». В 2017 году к ночи присоединились 270 учреждений культуры столицы.

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regnum author Антонова Дарья
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День народного единства

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