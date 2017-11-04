В Петербурге День народного единства отметили праздником народной кухни

Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM День народного единства в Петербурге решили отметить большим гастрономическим фестивалем национальных кухонь народов России. Действо развернулось на Московской площади утром 4 ноября и будет продолжаться до позднего вечера, а также вновь примет гостей 5 ноября, с 11 до 19 часов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перед памятником Владимиру Ленину установили гигантскую рыбину в цветах российского флага, на фоне которой фотографировались все желающие. Палатки с продукцией из разных областей и республик установили по периметру.

«Знаете, как охотники делают? — объяснял усатый торговец колбасой из палатки Мурманской области. — Режете колбаски на тарелочку, спичку поджигаете, туда бросаете. И, пока вы наливаете себе рюмку водки, всё готово!».

Чаще всего на лотках встречалось мясо, рыба, солонина разных мастей, колбасы, копчености, а также выпечка, сладости, мед.

«Это всё — олень!» — торжественно объявляла собравшимся представительница Республики Коми. Оленину подавали в разных видах, с брусникой и прочими добавками. Тут же за 300 рублей отдавали баночку варенья из морошки.

По сути, на Московской площади устроили ярмарку с участием представителей Владимирской, Калужской, Архангельской областей, Тюмени, Карелии, Краснодарского края. Северная Осетия привезла почему-то «Казацкую солонину», моченое сало, Ленобласть представила миногу — пресервы из «рыбы-змеи».

В отдельной палатке учили, как готовить расстегаи, и к тесту приложился даже губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заглянувший на открытие.

«А это что за гадость?» — удивилась молодая петербурженка, наблюдая, как тюменец в каске и шахтерской куртке помешивает в огромном казане странного вида варево черного цвета.

«У кого гадость, — возмутился мужчина. — Это уха нефтяника. Потому что она с нефтью!». По запаху уха мало отличалась от обычной, но народ взирал на нее с недоверием. «Перекреститесь, и вперед», — советовал один из поваров, раздавая собравшимся пробники. Вердикт: есть можно. Рядом подавали еще и мороженое с олениной.

В палатке Архангельского тралового флота подавали соленую в море рыбу, рядом — чагу, чудодейственный бодрящий напиток из наростов, образующихся на березовой коре. Если верить торговцам, то благодаря чаге лесники остаются здоровы при любых температурах круглый год.

Петербуржцы могли попробовать алтайский мед с имбирем и лаймом, вологодские конфеты из сухофруктов и орехов, варенье из рябины и грецкого ореха, новгородские грузди и белые грибы, ржаные шаньги с крупой, настоящие колобки, колбасы из дикого мяса кабана, лося с розмарином, медведя с малиной.

Гостей развлекали со сцены ансамбли песни и танца казаков «Багатица», фольк-шоу «Ярмарка», чаще всего тематика песен сводилась к миру во всем мире. Хотя посетители не до конца понимали, в связи с чем на Московской площади в дождливый и туманный день развернули столь бурное действо.

«Меня тут поздравили с праздником. Я даже не сразу поняла, с каким», — заметила посетительница ярмарки.