* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 4 ноября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по объектам террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-22 М3

«4 ноября дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории РФ и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, целями авиаудара стали командные пункты и склады с боеприпасами, которые принадлежали боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор практически каждый день самолеты РФ совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.

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