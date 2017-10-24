Шойгу: боевики контролируют не более 5% территории Сирии

Москва, , 10:22 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют не более 5% территории Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня ИГИЛ контролирует менее 5%, до начала операции Воздушно-космических сил России ИГИЛ контролировало более 70% территории Сирии», — сказал он.

Министр добавил, что за два году ВКС РФ ликвидировали 948 тренировочных лагерей террористов, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, а также 1,5 тыс. единиц военной техники боевиков.

«Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 223 квадратных километра, — отметил Шойгу. — Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране».

Помимо этого, за два года участия Воздушно-космических сил России в боевых действиях на территории Сирии фактически прекратилась финансовая подпитка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Сирии. До 2015 года боевики получали около $3 млрд в год от продажи нефти.

Ранее Шойгу заявил, что Россия осуждает ракетно-ядерные испытания КНДР и вместе с тем выступает против провоцирующей Северную Корею чрезмерной военной активности ряда стран региона. Он отметил, что необходимо сохранять открытую возможность для диалога с Пхеньяном по линии Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: Россия — против провоцирующей КНДР военной активности