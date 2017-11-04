Бишкек, 4 ноября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила в отношении лидера парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова уголовное дело по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Knews.kg Омурбек Бабанов

По данным ведомства, 28 сентября 2017 года Бабанов, будучи кандидатом в президенты, выступая на встрече с жителями микрорайона «Амир Тимур» города Ош, публично озвучил мнение об ущемлении в Киргизии прав этнических узбеков, о национальном неравенстве и давлении на них со стороны госорганов. После чего призвал их активно сопротивляться данному положению.

«Проведенной комплексной филолого-политологической экспертизой установлено, что указанные публичные высказывания Омурбека Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти. Также, в соответствии с заключением государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных СМИ, признаков монтажа не обнаружено. Уголовное дело направлено в госкомитет нацбезопасности», — подытожили в генпрокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, что выборы главы государства в Киргизии состоялись 15 октября 2017 года. На должность президента изначально претендовали 59 человек, однако до конца предвыборной гонки дошли только 11 кандидатов.

По итогам голосования победил представитель «Социал-демократической партии Кыргызстана» (партия власти), бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, заполучивший 54,22% голосов избирателей. Его основным соперником был другой экс-глава кабмина, лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов, чью кандидатуру поддержали 33,49% киргизстанцев, пришедших на выборы.

Отметим, в конце сентября 2017 года в Киргизии был арестован депутат республиканского парламента Канатбек Исаев. Парламентарий, которого киргизстанские спецслужбы назвали «активным сторонником Бабанова», подозревается в подготовке вооруженного государственного переворота с участием местного криминала.