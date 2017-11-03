Брюссель, 4 ноября, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Ответ на требование испанских властей арестовать бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона будет дан прокуратурой Бельгии в течение нескольких дней, заявил Эрик Ван Дер Сипт, представитель бельгийского надзорного ведомства, сообщает Associated Press.

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Сипт подтвердил, что ордер на арест опального каталонского политика зарегистрирован в прокуратуре. На его изучение ведомству понадобится время: после этого вопрос будет рассматривать суд.

«Это может произойти завтра, послезавтра или даже в понедельник, — сказал он. — Мы не торопимся».

Напомним, Мадрид обвиняет Пучдемона в организации бунта против испанских властей. Поскольку каталонский политик эмигрировал в Бельгию, его объявили в розыск.

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В Испании были арестованы девять членов каталонского правительства — сторонников независимости Каталонии. В бельгийскую прокуратуру был направлен ордер на арест Пучдемона и эмигрировавших вместе с ним соратников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Пучдемон пролил свет на мотивы своего отъезда в Бельгию — чтобы «избежать очередной волны насилия». По его словам, он — сторонник диалога, в то время как Мадрид склонен к жестким решениям.