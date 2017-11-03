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Бельгия: Пучдемон может быть выдан Испании

Политика

В случае, если Пучдемон не будет против выдачи, она состоится в течение 10 дней. Однако если он будет возражать, в Бельгии состоятся судебные заседания по данному вопросу, и правительство отложит экстрадицию на 60 дней

Брюссель, 3 ноября 2017, 12:49 — REGNUM  Член правительства Бельгии Мари-Кристин Маргем ответила на вопрос о возможном предоставлении политического убежища бывшему главе Каталонии Карлесу Пучдемону, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Бельгия не может вмешиваться в суверенитет другого государства, заявила Маргем, добавив:

«Мы должны уважать законы и Конституцию этой страны (Испании — прим. ИА REGNUM). Мы должны следить за тем, чтобы в наших отношениях все было как можно более взвешенно», — отметила бельгийская чиновница.

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Она добавила, что в ответ на запрос о выдаче Пучдемона Испании в случае, если он не будет возражать, выдача состоится в течение 10 дней. Однако если он будет против, то в Бельгии состоятся судебные заседания по данному вопросу, и правительство отложит экстрадицию на 60 дней.

Напомним, суд Испании 2 ноября вынес постановление о выдаче международного ордера на арест Пучдемона. Таким образом был удовлетворен запрос, ранее сделанный прокуратурой Испании.

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Отметим, что отстраненный властями Испании от должности главы правительства Каталонии Пучдемон находится на территории Бельгии и категорически отказывается от явки в испанский суд. По его мнению, в сложившейся ситуации нет гарантий на справедливое правосудие.

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