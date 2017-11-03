Москва, 4 ноября, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Продажа билетов на проезда в плацкартных и общих вагонов приостановлена РЖД с 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год с 3 ноября 2017 года временно приостановлена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования», — сообщили в пресс-службе.

Возобновление продаж планируется после принятия решения по тарифам. При этом продажа остальных категорий билетов, в том числе на поезда «Сапсан», РЖД продолжает в обычном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября заместитель главы ФАС Александр Редько заявил: чтобы выдержать конкуренцию с дешевыми билетами на авиаперевозки, нужно снизить цены на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.

«Авиаперевозчики снижают на десять процентов стоимость своих перевозок ‑ и все клиенты с железных дорог уходят на авиацию», — сказал Редько.

По его словам, инициатива ФАС не нашла поддержки ни у Минтранса РФ, ни и у Минэкономразвития и должна быть рассмотрена на очередном совещании в правительстве.

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