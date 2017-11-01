Замглавы ФАС объяснил, почему тарифы в плацкарте нужно снизить на 10%

Москва, , 04:02 — REGNUM Снижение тарифов на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах на десять процентов необходимо, чтобы не потерять клиентов, которые могут переориентироваться на авиарейсы, сообщил журналистам Александр Редько, заместитель главы ФАС.

Редько отметил, что если исходить из «затратной логики» в установлении тарифов, то можно потерять пассажиров.

«Надо ориентироваться на состояние конкуренции и доходы населения, — сказал он. — Авиаперевозчики снижают на 10% стоимость своих перевозок ‑ и все клиенты с железных дорог уходят на авиацию».

Редько заявил, что эта проблема рассматривалась на заседании правления ФАС 31 октября. Он упомянул сравнительно низкую загруженность железнодорожных пассажирских вагонов на дальних рейсах.

«Какой смысл поднимать цены на полупустые поезда?» - отметил Редько.

Он уточнил, что инициатива ФАС не нашла поддержки ни у Минтранса РФ, ни и у Минэкономразвития. Она будет вновь вынесена на обсуждение на очередном совещании в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года ФАС предложила внести изменения в постановление Правительства РФ от 5 августа 2009 г. № 643 «О государственном регулировании тарифов, сборов и платы в отношении работ субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок».

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