Красноярск, 3 ноября, 2017, 07:02 — ИА Регнум. «Нечем дышать», «дымка в темноте», «чувствуется гарь»… Такие жалобы появились поздно вечером 2 ноября на страницах красноярских пабликов в соцсетях.

Скриншот со страницы группы «#Зачистоенебо – Красноярск». Vk.com В Красноярске нечем дышать

Как известно, в Красноярске сейчас действует так называемый режим «чёрного неба». Объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. По прогнозам Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продлятся до вечера 3 ноября. А объявили режим «чёрного неба» 1 ноября в 19:00 по местному времени.

Некоторые пользователи соцсетей пишут о том, что начали плохо себя чувствовать.

«Да… Печально. Мне лично от этой вони плохо…» — сообщает подписчик группы «#Зачистоенебо — Красноярск».

«Всё в дыму, бедные дети. Я сама кашляла на улице», — жалуется ещё один пользователь.

«Что с городом? На Пашенном невозможно и вдоха сделать, ужас какой, все окна закрыты!» — сообщает подписчица группы «Я живу [В] Красноярске».

«Пыталась вчера перед сном проветрить комнату, в итоге вся комната провоняла каким-то дымом. Так и проветривай. Ужас», — пишет жительница Красноярска сегодня, 3 ноября.

«Красноярск сегодня. Запах химии прилагается. Видимо, в этом году снова выходить придётся, новой администрации края «привет» передавать?» — пишут 2 ноября администраторы группы «#Зачистоенебо — Красноярск».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года в Красноярске прошел митинг «За чистое небо». По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч красноярцев. По иронии судьбы, за чистое небо красноярцы митинговали под «чёрным небом». В тот день в краевом центре действовали НМУ.

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Экологическую ситуацию в Красноярском крае благополучной назвать нельзя. В 2016 году Красноярск провёл под «чёрным небом» 58 дней. В этом году — более 30 дней.

По данным Красноярскстата, в прошлом году в атмосферный воздух края выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. Впрочем, это на 4,5% меньше, чем в 2015 году.

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Власти региона утверждают, что принимают все возможные меры для улучшения экологической ситуации. Но, по мнению ряда экологов, пока ощутимых улучшений не видно.

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Вот и сегодня, 3 ноября, в минэкологии ИА REGNUM сообщили, что в Красноярске усилен надзор в связи с тем, что объявлен режим НМУ.

«Специалисты ездят по городу с передвижной лабораторией, осуществляют замеры, проверяют предприятия, те, которые обязаны снижать выбросы в период НМУ. Соответственно, передвижная лаборатория работает беспрерывно. Инспекторы наши все в рейдах, конечно, мы принимаем меры», — подчеркнули в министерстве.

По данным минэкологии, по стационарным автоматическим постам зафиксировано «небольшое превышение» по диоксиду азота:

«Небольшое, но, тем не менее, превышение есть. Это у нас четыре поста: Берёзовка, Северный, Солнечный, Черёмушки. Также в Черёмушках и в Северном посты регистрируют небольшие превышения по оксиду азота, в рамках одного ПДК. Что касается передвижной лаборатории, замеры производятся, машина в пути, данные будут известны чуть позже».

Напомним, осенью 2017 года в Красноярском крае сменился губернатор, в Красноярске — мэр. В конце сентября Виктор Толоконский ушёл в отставку, врио губернатора стал спикер регионального Заксобрания Александр Усс. Мэром Красноярска депутаты горсовета 24 октября выбрали министра транспорта региона Сергея Ерёмина (всенародные выборы мэра Красноярска отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ).

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«Не надо бояться, говоря о том, что с экологией у нас дела не блестяще», — заявил Усс в октябре.

По его словам, из-за плотной застройки в городе снизилась проветриваемость. Резко возросло количество автомобилей. Также он отметил, что на экологическую ситуацию влияют и промышленные предприятия.

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