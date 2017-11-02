Севастополь, 2 ноября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Проверка документов собственников земельных участков на соответствие предоставления их требованиям украинского законодательства не предусмотрена законодательными нормами РФ — для этого нужно вносить изменения в положения ФКЗ-6 о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Об этом говорится в ответе департамента недвижимости Министерства экономического развития РФ на запрос группы граждан в аппарат правительства РФ по вопросу защиты прав в сфере земельных отношений в городе-герое. Ответ опубликовал телеграмм-канал «16 негритят».

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В ответе ведомство разъясняет нормы Федерального закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

«Относительно выявления Правительством Севастополя фактов незаконного предоставления земельных участков, имевших место до вступления в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ», департамент отсылает к статье 12 закона, согласно которой выданные при Украине документы на права собственности и пользования земельными участками, действуют «без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации… если иное не вытекает из самих документов или существа отношения».

Далее министерство сообщает, что действующим ФКЗ-6 не предусмотрена проверка выданных документов на соответствие требованиям украинского законодательства по предоставлению земельных участков на территории Севастополя: подобная проверка «представляется возможной в случае внесения соответствующих изменений в положения указанного Федерального конституционного закона».

Добавим, что правительство Севастополя в судебных исках об истребовании земельных участков в пользу города, в том числе, обосновывает именно незаконность предоставления участков органами власти в период юрисдикции Украины.

В судах находится около четырех тысяч исков против владельцев участков, расположенных в разных районах города. В настоящее время известно о трех решениях судов, вынесенных не в пользу департамента по имущественным и земельным отношениям регионального правительства, одно из них — Верховным судом РФ.

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Департамент имущества Министерства экономического развития РФ в ответе также сообщает, что законодательством России не предусмотрена проверка порядка предоставления участков, если переоформление прав на земельные участки происходило в соответствие с законодательством иностранного государства (Украины).

«Таким образом, прекращение возникших до 21 марта 2014 г. прав возможно, но лишь только в связи с новыми правовыми основаниями, установленными законодательством (например, в связи с изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд либо изъятие земельных участков в связи с их ненадлежащим использованием). При переоформлении прав на земельные участки, если такие права возникли в соответствии с законодательством иностранного государства, осуществление проверки соблюдения порядка их предоставления (в том числе с учетом положений статьи 12 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ) законодательством Российской Федерации и города федерального значения Севастополя не предусмотрено», — говорится в ответе.

Вместе с тем, севастопольский политик, председатель президиума Международного совета организаций российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что документ министерства не имеет юридических и правовых последствий, «это всего лишь мнение, Минэкономразвития не имеет полномочий толковать законы». Это право принадлежит Федеральному собранию РФ и Государственной думе, заявил политик.

«Я считаю, что ответ Минэкономразвития — всего лишь констатация общеизвестных норм действующего законодательства. Это способ «спустить пар» у возмущённых граждан и попытка отправить их по большому кругу инстанций. Но время идет, суды принимают решения. Не у всех ответчиков есть средства оплачивать работу адвокатов и дойти до Верховного или Конституционного суда, чтобы доказать свою правоту», — прокомментировал Колесниченко ИА REGNUM.

«Однако ещё раз отмечу, что согласно мировой юридической практике, нормам российского и украинского законодательства — в случае, если гражданин законно получил надлежащие правоустанавливающие документы от уполномоченного муниципального или государственного органа власти, он не может являться ответчиком в судах. Именно такую политику, напомню, ведет правительство Севастополя, которое подает иски к собственникам. Это беспрецедентное явление. Российский суд от имени Российской Федерации принимает решения в интересах украинского государства, по сути, не имея полномочий от этой страны», — говорит политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе сложилась непростая обстановка в имущественно-земельной сфере, ситуацию усугубил проект генерального плана Севастополя, поднявший волну недовольства населения. Жители города обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их от судебных исков правительства города.

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В июле, во время встречи с губернатором города Дмитрием Овсянниковым, глава государства поручил рассматривать проблемные ситуации «в каждом случае индивидуально».

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