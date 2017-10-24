Правительство Севастополя готовит реестр свободной земли

Севастополь, , 09:16 — REGNUM Правительство Севастополя подготовит городской «банк» свободных земельных участков с учетом возвращенных в судебном порядке. В условиях дефицита земельных ресурсов город планирует предоставлять землю в аренду без торгов — крупным инвесторам и участникам свободной экономической зоны. Об этом на заседании координационного совета по предпринимательству 23 октября заявил вице-губернатор Илья Пономарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По мере постановки участков на кадастровый учет, прошу создать и обновлять условный «земельный банк» ресурсов города, которые могут быть использованы под размещение и реализацию инвестпроектов», — сказал Пономарев.

Он уточнил, что региональные власти не могут приступить к процедуре предоставления участков без конкурса участникам СЭЗ — до тех пор, пока на федеральном уровне не урегулирована законодательная база.

Закон о создании СЭЗ в Республике Крым и Севастополе предписывает предоставлять резидентам земельные участки без проведения аукционов. Однако порядок выделения участков из собственности города не определен, необходимые изменения пока не рассмотрены Государственной думой РФ. Земельный Кодекс РФ также не предусматривает данной процедуры.

Пономарев заявил, что правительство «не стоит на месте» и подготовило проект субъектного закона, предусматривающий предоставление в аренду земельных участков без торгов — но только под масштабные инвестиционные проекты социальной направленности. Сейчас документ находится на стадии согласования после замечаний прокуратуры и юридического управления Заксобрания.

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В Севастополе определят эффективность работы свободной экономической зоны

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя предлагает существенно сократить число категорий граждан, имеющих право на получение земельных участков — сославшись на дефицит земельных ресурсов.

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