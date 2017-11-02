Волгоград, 2 ноября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Референдум по смене часового пояса в Волгоградской области всё-таки состоится. Точка в многолетней эпопее может быть поставлена уже весной 2018 года. Добро на проведение плебисцита депутаты Волгоградской областной думы дали на сегодняшнем заседании регионального парламента, передаёт ИА REGNUM 2 ноября.

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Следующий этап — регистрация в избиркоме инициативной группы и сбор подписей. В течение 35 дней необходимо заручиться поддержкой 2% избирателей, то есть более 37,7 тыс. жителей Волгоградского региона.

Затем подписные листы проверят на достоверность и подлинность подписей и уже после этого избирательная комиссия назначит дату проведения референдума. Предположительно, он может пройти в ближайший единый день голосования — в марте 2018 года.

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Напомним, документы по областному референдуму о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс, провести который предложила инициативная группа волгоградцев, поступили в областной избирком 20 октября. В случае проведения плебисцита жителям региона предложат высказать своё мнение и ответить на вопрос о необходимости (или нет) внесения областной думой региона в Госдуму РФ проекта федерального закона, предусматривающего переход Волгоградской области из второй часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в третью часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4).

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Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума избирком рассмотрел 25 октября и не нашёл никаких недочётов в представленных документах.

«Они были оформлены в соответствии законом», — пояснил председатель ИКВО Виктор Черячукин.

Следующий этап — проверка инициативы в Волгоградской областной думе. На сегодня она тоже пройдена.

Как сообщал ИА REGNUM, вопрос о переводе стрелок часов уже давно обсуждается в регионе. В конце 2015 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал парламентариев не затягивать с его решением и оперативно определить, какой вариант предпочтительнее для области. Однако с тех пор прошло уже два года, и дело только сейчас сдвинулось с мертвой точки.