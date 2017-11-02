Минск, 2 ноября, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В условиях экономического кризиса Белоруссия больше всего проблем имеет в сфере финансов. Поэтому представители бизнес-сообщества считают, что всю банковскую систему страны необходимо преобразовать из кредитора в национального инвестора. Об этом пишет сегодня, 2 ноября, издание UDF.by.

geralt Инвестиции

В качестве примера приводится выступление экономического эксперта Евгения Довгеля на круглом столе в Минске в союзе предпринимателей. Так, аналитик обратил особое внимание к белорусской проблеме в сфере финансов. В частности, внешний долг республики продолжает расти и только к 1 июня составил $39 млрд, то есть на его обслуживание средств тратится больше, чем на такие важные сферы, как медицина, оборона, спорт и образование.

К чему это ведет? Сегодня предприятия в Белоруссии финансируются, по большей части, за счет кредитных средств, а не из инвестиционных ресурсов. По мнению Довгеля, это нерациональный подход. Кроме того, налоговые условия тоже не эффективны, полагает эксперт. Он считает, что налоги надо рассчитывать по критерию обеспечения самой высокой конкурентоспособности нацбизнеса на внутреннем и на внешнем рынках.

Читайте также: Долговая яма: внешние займы Белоруссии продолжают расти

К тому же сегодня в Белоруссии нет приемлемых условий для инвесторов. По словам экономиста, для того, чтобы вести бизнес, людей должен мотивировать не страх, а личный интерес и свобода.

Чтобы вывести страну из экономического кризиса, Национальный банк, как и всю банковскую систему Белоруссии, стоит преобразовать из кредитора в национального инвестора, полагают эксперты. В частности, они предлагают выделить Нацбанку, который терпит убытки и имеет долги, госкапитал в виде ценных предприятий. Также экономисты считают, что государственные предприятия необходимо реструктуризировать в пакеты акций, принять меры для развития в Белоруссии рынка ценных бумаг, чтобы должники могли произвести расчеты с текущими кредиторами. Таким образом, считает Довгель, получится повысить конкурентоспособность отечественных товаров, увеличить стабильность белорусского рубля и не брать для этого зарубежные кредиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские власти теперь торопятся провести либерализацию экономики, надеясь, что это решит большую часть проблем страны. Однако в рейтинге Doing Business 2018 («Ведение бизнеса — 2018») страна опустилась на одну строку по сравнению с прошлым годом, и это значит, что вести предпринимательскую деятельность в стране стало сложнее. Ухудшение позиции в рейтинге один из соавторов отчета связывает с тем, что другие страны в последнее время гораздо активнее Белоруссии проводили экономические реформы.

Что касается внешнего долга Белоруссии, то этот показатель продолжает расти. На 1 октября 2017 года внешний госдолг республики достиг исторического максимума, увеличившись на 19,5% по сравнению с началом года, и составил $16,3 млрд. Сумма подсчитана с учетом курсовых разниц. Дело в том, с января по сентябрь Белоруссия привлекла внешние кредиты в общей сложности на $3,4 млрд, $1,1 млрд из которых предоставили правительство и банки России. При этом общий государственный долг республики составляет более $21 млрд. Республика, где власти боятся проводить реформы, давно попала в долговую яму. В результате новые кредиты тратятся на погашение старых, то есть иностранные заёмные средства не помогают разрешить экономические проблемы Белоруссии, а лишь увеличивают ее внешний долг.