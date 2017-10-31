Долговая яма: внешние займы Белоруссии продолжают расти

Минск, , 16:54 — REGNUM Внешний государственный долг Белоруссии достиг нового исторического максимума. Как сообщили сегодня, 31 октября, министерстве финансов республики, на 1 октября внешний задолженности страны увеличились с начала года на 19,5% ($2,7 млрд) и составили $16,3 млрд. Сумма подсчитана с учетом курсовых разниц.

Общий государственный долг Белоруссии на начало октября 2017 года составил более $21 млрд. По сравнению с началом года этот показатель увеличился на 7,2%.

За первые восемь месяцев этого года Минск занял в сумме $3,4 млрд. Это $1,4 млрд еврооблигаций, $1,1 млрд — у правительства и банков России, еще $600 млн Белоруссия взяла в долг у Евразийского фонда стабилизации и развития, $194,5 млн — у банков Китая, $122,6 млн — у Международного банка реконструкции и развития (МБРР), $3,9 млн — Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ).

С начала года Белоруссия погасила долги на общую сумму в $697,8 млн. Большая часть средств пошла на выплаты России — $289,3 млн. Остальная часть средств — ЕФСР, банкам КНР, МБРР, США, ЕБРР и СИБ.

Что касается внутреннего долга Белоруссии, то на начало октября он составил около $4,7 млрд. Он сократился на 12%. За восемь месяцев в общей сложности на $416,2 млн было размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц. На $997,9 власти погасили валютные и рублевые государственные облигации для юридических и физических лиц.

Напомним, что за 2016 года государственный долг республики увеличился на 12,5%. Внешний долг — на 9,6%, внутренний — на 5%. Если сравнить эти показатели с актуальными, то получается, что сейчас стратегия государственных заимствований изменилась. Так, власти делают основной упор на привлечение средств извне, а не из самой страны. Как отмечали многие эксперты, с учетом экономического кризиса, в котором страна находится с 2011 года, у граждан уже просто не осталось, что занимать.

ИА REGNUM ранее передавало, что на 1 сентября 2017 года внешний государственный долг республики увеличился на 14,7% и составил $15,7 млрд. Внутренний государственный долг Белоруссии в начале сентября сократился на 8,7% и составил примерно $4,7 млрд.

Белоруссия уже давно застряла в долговой яме. Новые кредиты Минск вынужден направлять на обслуживание и погашение старых, а также на поддержание своей экономики. Поэтому несмотря на то, что республика каждый год берет огромные кредиты, внешний долг продолжает увеличиваться. В 2018 году белорусская сторона должна будет $3,7 млрд потратить на выплаты по госдолгу, в 2017 году — $3,4 млрд.

Причем белорусский государственный долг по отношению к ВВП постепенно приближается к критической точке. На начало сентября госдолг составил почти 31% к ВВП, а пороговое значение — 45%. К тому же ежегодные платежи Минска по валютному госдолгу составляют более $3 млрд. Однако поскольку экономика республики не может генерировать такие огромные суммы иностранной валюты, то властям приходится постоянно брать средства в долг. Белоруссия, в частности ее экономика давно нуждается в реформах, но власти до сих пор их не проводят.

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