Москва, 2 ноября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. В России утвержден перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории России в 2018—2019 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Боевой багги. АРМА 2017

Согласно распоряжению, в 2018 году планируется провести восемь международных военных выставок, в 2019 году — семь выставок.

В частности, на 2018 год запланировано проведение таких выставок, как Международная выставка вертолётной индустрии, Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», Международный форум «Неделя национальной безопасности», Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» и ежегодный военно-технический форум «Армия». Все они пройдут в Москве и Московской области.

Также в Свердловской области состоится выставка «Диверсификация», во Владивостоке Международный дальневосточный морской салон, а в Краснодарском крае Международная выставка по гидроавиации «Гидроавиасалон».

На 2019 год запланированы Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге, Международный авиационно-космический салон «МАКС» и Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов в Московской области.

Проведение международных военных выставок в России способствует укреплению кооперационных связей, продвижению отечественной продукции военного назначения на зарубежные рынки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года II Международный военно-технический форум «Армия-2017» посетили около 700 тыс. человек.

Ключевым событие форума стало подписание Министерством обороны РФ 23-х государственных контрактов и трех дополнительных соглашений с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 170 млрд рублей.

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