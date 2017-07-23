МАКС-2017 посетили 330 тысяч человек

Жуковский, Московская область, , 13:53 — REGNUM Международный авиакосмический салон (МАКС-2017) в подмосковном Жуковском посетили 330 тысяч человек за пять дней его работы (18 июля — 22 июля). Такие данные сегодня, 23 июля, приводит МВД России.

Сегодня МАКС-2017 завершает свою работу. По словам организаторов, нынешний МАКС стал беспрецедентным по своей деловой активности — были проведены около полутора тысяч деловых встреч в них участвовало более тысячи компаний.

По словам коммерческого директора ОАО «Авиасалон» Владимира Советкина, общий коммерческий потенциал салона составляет около 350 млрд. рублей.

Вместе с этим, руководитель оперативного штаба по обеспечению безопасности салона генерал-майор МВД Андрей Липилин сообщил, что мероприятие прошло без каких-либо криминальных проявлений.

«Единственные происшествия — это за два дня массового посещения выставки было потеряно 29 детей. Сотрудниками полиции они были найдены и возвращены все до одного родителям», — рассказал Липилин.

Для обеспечения безопасности участников и посетителей авиасалона была создана группировка численностью свыше 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.