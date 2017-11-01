Даллас, США, 1 ноября, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Глава комиссии по борьбе с последствиями урагана «Харви» в штате Техас Джон Шарп запросил 61 млрд федеральной помощи на восстановление жизненно важной инфраструктуры штата, передает Associated Press.

U.S. Army Последствия урагана

По словам Шарпа, данная цифра основана на оценке местных чиновников и специалистов Корпуса инженерных войск армии США и не покрывает всего ущерба от урагана.

Однако этой суммы будет достаточно на выплату компенсаций жителям, пострадавшим от наводнения, возведение новых зданий и ремонт важнейших объектов инфраструктуры — водопроводных и канализационных сетей, мостов, дорог и линий электропередач.

Напомним, ущерб от атаковавших США в августе и сентябре ураганов «Харви» в Техасе, урагана «Ирма» во Флориде и урагана «Мария» на Виргинских островах и ассоциированной с США территории Пуэрто-Рико по официальным оценкам составляет более чем $200 млрд.

При этом региональные правительства заявляют о гораздо больших суммах ущерба. Так, только ущерб от «Харви» власти штатов Техас и Луизиана оценивают в $180 млрд.

Тем не менее, на данный момент Конгресс США одобрил выделение только $36,5 млрд на борьбу со стихийными бедствиями в США и Пуэрто-Рико.

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