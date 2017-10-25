Конгресс США одобрил выделение $36,5 млрд штатам, пострадавшим от стихии

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Сенат Конгресса США окончательно одобрил выделение $36,5 млрд территориям, пострадавшим от ураганов и пожаров, передает The Los Angeles Times.

Средства из бюджета пойдут на преодоление последствий стихийных бедствий в штатах Флорид, Техас и Калифорния, а также на помощь ассоциированной с США территории Пуэрто-Рико и Виргинским островам.

Две недели назад законопроект, предусматривающий ассигнования для штатов, пострадавших от стихии, успешно прошел слушания в Палате представителей Конгресса.

Отмечается, что данное выделение средств, скорее всего, является далеко не последним — по официальным оценкам, ущерб от ураганов в США и Пуэрто-Рико превышает $200 млрд. Ущерб от пожаров в штате Калифорния исчисляется десятками миллиардов долларов.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на штат Техас в конце августа. Его жертвами стали 82 человека.

В начале сентября на острова Карибского моря и во Флориду пришел ураган «Ирма», который унес жизни 124 человек.

19 сентября ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария», который унес жизни 34 человек.

Кроме того, в штате Калифорния продолжается борьба с разрушительными лесными пожарами — с начала «сезона пожаров» в штате выжжено более 35 тысяч квадратных километров территории.

Читайте ранее в этом сюжете: США выделят $36,5 млрд штатам, пострадавшим от ураганов и пожаров