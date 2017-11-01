Москва, 1 ноября, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Закон о запрете обхода блокировок в интернете, в том числе с помощью анонимайзеров (VPN-сервисов), вступил в силу 1 ноября, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Yuri Samoilov Интернет-шифрование

«С 1 ноября в России вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые определяют обязанности для владельцев VPN-сервисов, «анонимайзеров» и операторов поисковых систем по ограничению доступа к информации, распространение которой в России запрещено», — сообщили в пресс-службе.

Согласно нововведению, в России начал действовать запрет на использование «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам». Речь идет в том числе о сайтах или страниц сайтов, доступ к которым ограничен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нововведение приведет к запрету VPN и Tor. Список запрещенных ресурсов создан Роскомнадзором в рамках федеральной государственной информационной системы (ФГИС).

Допустивший доступ к запрещенным материалам провайдер получит уведомление о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. Его обяжут направить в Роскомнадзор необходимые данные в течение трех рабочих дней.

Следующим шагом Роскомнадзора станет отправка анонимайзеру требований о необходимости в течение 30 дней подключиться к ФГИС. По требованию Роскомнадзора подключиться к ФГИС должны будут и действующие в России интернет-поисковики.

Напомним, анонимайзер обеспечивает сокрытие информации о компьютере или пользователе в сети от удаленного сервера.