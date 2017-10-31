Орел, 31 октября, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Кредит в 7,3 млрд рублей планирует взять Орловская область. Деньги, как заявлено, будут направлены на погашение более дорогостоящих кредитов региона. Накануне, 30 октября, было принято соответствующее постановление правительства региона.

Кредит

По сообщению пресс-службы облправительства, кредитные ресурсы на 7,3 млрд рублей под процентную ставку не более 9% годовых со сроком погашения до 365 дней планируется привлечь «для замещения более дорогостоящих кредитов коммерческих банков, привлеченных в текущем финансовом году по ставке 9,8 и 10 процентов». В этом случае правительство региона рассчитывает сэкономить на обслуживании госдолга более 45 млн рублей в год.

Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова пояснила, что решение о перекредитовании принято в связи со снижением ключевой ставки Центрального банка России.

Согласно данным Минфина, на 1 октября государственный долг Орловской области составляет 16 млрд 039 млн 544 тыс. Причем основную часть в структуре госдолга занимают коммерческие кредиты — 11,3 млрд рублей. Бюджетный кредит составляет немногим более 4,7 млрд рублей. Таким образом, участие в заявленной президентом Владимиром Путиным программе реструктуризации бюджетных кредитов для Орловской области кардинально проблему госдолга не решит.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы Орловская область активно брала кредиты, причем преимущественно банковские. Так, на 1 января 2014 года, за месяц до назначения в регион губернатором Вадима Потомского, госдолг Орловской области составлял 8,5 млрд рублей, причем 3,5 млрд долга приходилось на бюджетные кредиты, чуть менее 5 млрд — на коммерческие. За три года нахождения Потомского в губернаторском кресле ситуация резко изменилась — в ноябре 2016 года регион попал в антирейтинг Счетной палаты РФ как самый закредитованный. На 1 января 2017 года объем госдолга региона достиг 15,8 млрд рублей (за десять месяцев этого года вырос еще на 200 с лишним миллионов). 8,3 млрд составляли бюджетные кредиты, 7,5 млрд — коммерческие.