Москва, 31 октября, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Заделы, вложенные в техническое задание на новые электробусы, позволят Москве перейти на беспилотный городской транспорт, убеждён глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Об этом он заявил 30 октября в ходе общественных слушаний, посвященных судьбе электрического транспорта столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Theautofuture.com В беспилотной машине

«Мы считаем, что электрический транспорт будет доминировать как вид городского транспорта над другими видами. И, конечно, когда мы закупаем электробусы, понятно, что не сейчас и не в ближайшие три-пять лет, но мы понимаем, что электрический автобус — это тот автобус, который в будущем, возможно, будет работать без водителя», — заявил Ликсутов.

Помимо футурологических идей, ответственные за развитие общественного транспорта столицы лица держат в уме и утилитарные проблемы современности. В частности, Максим Ликсутов убежден, что московский заказ на развитие электрического транспорта даст толчок и откроет новые возможности и для других российских городов, которые, используя наработанный Москвой опыт, также смогут покупать электробусы.

«Уверен в том, что российские автомобильные производители будут, вместе с поддержкой Минпрома и Минтранса, предоставлять возможности и финансовые рычаги для того, чтобы электрический транспорт развивался и в других городах», — заключил заместитель мэра Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве прошли общественные слушания, посвященные автотранспортным проблемам. Выступивший на них руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что уже в 2019 году на дорогах столицы появятся первые серийные электробусы. А с 2021 года город полностью откажется от закупок дизельного транспорта.

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