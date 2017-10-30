Троллейбусы Москвы вышли к финишу: конкурсы на электробусы откроют в ноябре

Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве определены требования к электробусам, которыми заменят устаревающий троллейбусный парк. В конце ноября 2017 года будет опубликована конкурсная документация, непременным условием сделки станет локализация производства в России, сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов на общественных слушаниях «Развитие электротранспорта в Москве» 30 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Два года мы испытывали технику, и на сегодняшний момент готовы определиться с теми техническими требованиями, которые, на наш взгляд, позволят получить для Москвы самый лучший, самый надежный и качественный электробус. Обязательно производства Российской Федерации», — уточнил чиновник.

Не осталась без внимания и дальнейшая судьба московских троллейбусов. Глава Дептранса заверил, что ни один находящийся в эксплуатации троллейбус не был уничтожен, порезан или сдан в утиль. Их просто переместили на те маршруты, которые, с точки зрения городских властей, наиболее подходят для дальнейшего функционирования этого вида транспорта.

«Это будет продолжаться ещё достаточно долго, до тех пор, пока эти троллейбусы не будут списаны с учётом их жизненного цикла, равного 7−8 годам», — подчеркнул Ликсутов.

Он также отметил, что идущие на смену троллейбусам электробусы будут использовать инфраструктуру, оставшуюся от предшественника. А именно контактную сеть, которую после переоборудования будут использовать для зарядки новых машин.

«Хочу сказать, что эта инфраструктура электрическая она никуда не делась, и она вся будет использована под новый наш проект «Московский электробус», — добавил вице-мэр.

Кроме того, Ликсутов озвучил предполагаемые маршруты, на которые выйдут первые электробусы. По расчетам властей, город начнет получать новые машины уже в 2019 году, и по мере поступления их сразу же будут выводить на линии. Первыми новинки увидят те, кто пользуется маршрутами 7 (от Парка Победы до Калужской площади) и 34К (от улицы Кравченко до Киевского вокзала). Также электробусы увидят на линиях между ВДНХ и Рижским вокзалом и на ряде других направлений.

Задаче по замене парка и отказу от дизельного топлива ранее была поставлена мэром Москвы Сергеем Собяниным и, по словам Лисксутова, она нашла своё отражение в транспортной стратегии развития Москвы.

«С 2021 года город Москва прекращает приобретение дизельного транспорта. Будем покупать только электрический транспорт. Это решение уже принято, соответствующее решение правительства уже выпущено, изменения в программу развития транспортной системы Москвы уже внесены. Данное решение позволит Москве в течение нескольких ближайших лет выйти в лидеры по количеству приобретаемого электротранспорта, и полностью перейти к системе нулевого выброса городского транспорта», — отметил глава транспортного ведомства.

Что же касается финансовой составляющей проекта, то, по заверению Максима Ликсутова, программа по обновлению подвижного состава будет обновляться, транспортное ведомство полностью обеспечено в объёме, который позволит закупать по 300 электробусов в год в течение трёх ближайших лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, каждый месяц из бюджета города Москвы тратятся сотни миллионов рублей на закупки для ЦОДД (Центра организации дорожного движения правительства Москвы). Согласно выставленным на электронный аукцион заявкам, из бюджета выделяются огромные суммы на содержание программы «Моя улица» и оборудование дорог, в то время как на финансирование системы здравоохранения в Москве тратят в два раза меньше.

Подробности читайте здесь: Москва тратит миллионы на закупки ЦОДД, а больные дети ждут помощи