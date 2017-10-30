Москва, 30 октября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Работы по реставрации прудов в столичном парке «Покровское-Стрешнево» необходимо приостановить, так как они ведут к разрушению природного ландшафта, флоры и фауны. Об этом заявили участники круглого стола, который ранее прошел в Мосгордуме по инициативе фракции КПРФ. Как корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявила президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, работа по укреплению берегов на прудах в парке должна исключать использование откосов из гранитного щебня или другого специализированного материала, так как это наносит непоправимый урон живой природе. Кроме того, благоустройством водной территории в парках должен заниматься департамент природопользования, в то время как сейчас этим заведует ЖКХ, структура, где нет специализированных работников в данной области.

Gordon01 Вид на пруды лесопарка Покровское-Стрешнево

«Необходимо передать все водные объекты в департамент природопользования. Благоустройством прудов сейчас занимается ЖКХ, у них нет специалистов, они не разрабатывают документацию. Этим должно заниматься только природопользование, потому что это природный объект. То есть парк находится в ведении департамента природопользования, а акватория воды в этом парке принадлежит ЖКХ», — подчеркнула правозащитница.

Отметим, согласно материалам заседания в Мосгордуме, на проект реконструкции парка «Покровское-Стрешнево» из бюджета выделят 1,3 млрд рублей. Проект предполагает прокладку отводного коллектора для сброса сточных вод со стороны Ленинградского и Волоколамского шоссе, что вызывает недовольство жителей. Самая печальная участь, по мнению экспертов, ожидает каскад из семи прудов парка. Два из них уже слили и начали углублять дно экскаватором. Естественную береговую растительность, в которой до недавних пор ютились утки, планируется заменить откосами из щебня, гальки и геотекстиля.

«Любое укрепление берегов откосами, в том числе откосами из гранитного щебня или с использованием специализированных материалов, допускается только в том случае, если эти берега будут оползать. Как правило, такой необходимости нет. Бессмысленная работа, которая наносит колоссальный вред природе и животному миру. Береговая линия во всех водоёмах должна быть естественной, природной. Это значит, должна быть естественная околоводная растительность, рогоз, камыши. Это необходимо для животных, земноводных, водоплавающих птиц, также предотвращает воду от перегрева», — отметила Светлана Ильинская.

Она добавила, что подавляющее большинство водных объектов на территории Москвы уже оборудовано береговыми укреплениями, вследствие чего уничтожены фауна и флора. Прежде всего это можно наблюдать на пойме реки Яуза, где почва изуродована в виде отсыпки щебнем. Ещё один метод, который применяют строители, — это вертикальные береговые укрепления. По мнению Ильинской, это самое страшное изобретение и смерть для птенцов всех водоплавающих птиц.

По словам представителя инициативной группы «Сохраним парк «Покровское-Стрешнево» Николая Мартина, работы в парке, который является местом отдыха сотен тысяч москвичей, начались без предварительного обсуждения на общественных слушаниях. По его словам, работы проводят с откровенными нарушениями и отступлениями от проекта, к которому у жителей и специалистов есть много вопросов.

Муниципальный депутат района Покровское-Стрешнево Екатерина Семеновская, в свою очередь, заявила, что экологические активисты района уже направили более 2,3 тыс. подписей в поддержку приостановки всех работ в парке «Покровское-Стрешнево» в адрес представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, а также в адрес мэра Москвы Сергея Собянина.

«Парк, безусловно, нуждается в поддержании порядка. Но начинать его нужно не с разгрома, который учиняется сегодня. В первую очередь, городу следовало бы привести в порядок усадебный дом — прекрасный образец русского классицизма XVIII века, и восстановить сгоревшую оранжерею. Парк мог бы стать настоящим культурным центром, сохранив при этом свою природную первозданность», — отметил выдающийся российский художник-мультипликатор, народный артист РФ Юрий Норштейн.

По словам члена комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Николая Зубрилина (КПРФ), парк «Покровское-Стрешнево», ведущий свою историю с XVIII века, доведен до плачевного состояния, и работы, которые сегодня в нём проводятся, могут окончательно его погубить.

«Реконструкция парка, безусловно, нужна, но вести её можно по-разному. К сожалению, то, что сейчас происходит в «Покровском-Стрешнево», не укладывается ни в какие рамки, и этому необходимо положить конец», — заключил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, установка околопрудных бордюров на территории парков в Москве привела к массовой гибели водоплавающих птиц.

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