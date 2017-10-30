Скриншот страницы tvc.ru Стена скорби

17:06 30 октября проходит церемония открытия «Стены скорби» — мемориала, посвященного жертвам репрессий советской эпохи, который расположен в Москве на проспекте имени академика Сахарова. В открытии монумента принимает участие президент Российской Федерации Владимир Путин, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Открытие монумента — тридцатиметрового двустороннего бронзового барельефа скульптора Георгия Франгуляна — приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий. Читайте также: Путин проведет заседание Совета по правам человека Монумент подготовлен в рамках политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которую правительство утвердило 15 августа 2015 года. Проект был реализован Фондом памяти на государственные средства и народные пожертвования и был признан лучшим из 336 проектов, претендовавших на победу.

17:10 [[[picture3]]] Открытие монумента «Стена скорби» состоится вслед за окончанием заседания Совета по развитию гражданского общества, в повестке которого были вопросы, связанные с обеспечением экологических и избирательных прав граждан. Теперь президент России Владимир Путин отправился вместе с членами Совета к монументу.

17:23 «Стена скорби» достигает шести метров в высоту и 35 метров в длину. Двухсторонний барельеф изготовлен из 80 тонн бронзы. На плоскостях барельефа нанесено слово «Помни» на разных языках мира. Саму площадь планируется замостить с включением камней с мест заключения политических заключённых.

17:23 Данный мемориал — первый большой проект Фонда Памяти, реализуемый в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2015 года № 487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

17:29 С 29 октября у Соловецкого камня в Москве шла акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». В ней люди могли принять участие, прочитав имена нескольких из 40 тыс. расстрелянных жителей Москвы.

17:37 Подъезд к площади, на которой установлен памятник, перекрыт.

17:44 Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент России Владимир Путин выразил надежду, что год столетия революции подведет черту под расколом в обществе.

17:48 [[[picture4]]] После церемонии открытия памятника, в которой принимает участие президент РФ Владимир Путин, он будет доступен для всех.

18:06 30 октября президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала «Стена скорби». Он выступил перед собравшимися с обращением.

18:07 «Сама память, чёткость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению», — заявил Путин на открытии мемориала.

18:07 «Страшное прошлое репрессий нельзя вычеркнуть из памяти народа и ничем не оправдать», — указал он.

18:08 Памятник сооружен на государственные средства и народные пожертвования.

18:09 По словам президента, последствия политических репрессий «ощущаются до сих пор». При этом он предостерёг, что это не служит поводом для того, чтобы сводить счёты. Однако необходимо всегда помнить о политических репрессиях.

18:10 Мемориал жертвам политических репрессий будет открыт для посещения всеми желающими с 19:00 30 октября 2017 года.

18:11 Общая сумма пожертвований от частных лиц и компаний, собранных на создание общенационального мемориала жертвам массовых репрессий «Стена скорби», составила более 45 млн рублей.

18:13 Как сообщили в Фонде памяти, с 19:00 до 21:00 на площади, где открыт мемориал, будет звучать музыка в живом исполнении, демонстрироваться тематический видеоряд. У пришедших будет возможность возложить к монументу цветы и зажечь лампады.

18:17 Президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин возложили цветы к монументу.

18:18 Путин подчеркнул, что «страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти» — и в то же время его нельзя оправдать «никакими высшими так называемыми благами народа».

18:22 После короткой речи президент России Владимир Путин пообщался с несколькими гостями открытия «Стены скорби».

18:26 В своей речи президент России подчеркнул, что в разгар сталинских репрессий практически любому гражданину «могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения». Президент подчеркнул, что «жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры». «Миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок», — констатировал он.

18:28 Выступая, президент подчеркнул, что «в истории нашей страны, как и в любой другой немало сложных и противоречивых этапов». «О них спорят, предлагают разные подходы к интерпретации тех или иных событий. Но когда речь идёт о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, то достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий… которых немало в России, чтобы понять: никаких оправданий этим преступлениям быть не может», — указал Путин.

18:31 «Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества. Жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию… Последствия мы ощущаем до сих пор», — заявил Путин. «Наш долг — не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением от их повторения», — подчеркнул президент.

18:32 [[[picture5]]] Оцепление у памятника сняли. Теперь все желающие могут пройти.

18:42 Отметим, что после выступления президента и минуты молчания хор сыграл траурную композицию.

18:49 [[[picture7]]] Владимир Путин охарактеризовал монумент «грандиозным и пронзительным».

18:58 Ограждения на месте открытия монумента убирают. Совсем скоро проход будет свободным со стороны Садового кольца.