Путин проведет заседание Совета по правам человека

Москва, , 07:58 — REGNUM Сегодня, 30 октября, президент России Владимир Путин проведет в Кремле заседание Совета по правам человека, сообщается на сайте Кремля.

На заседании обсудят реализацию концепции госполитики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Также будут затронуты вопросы, связанные с работой Совета по обеспечению экологических прав граждан, в частности доступа к информации о состоянии окружающей среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов.

По окончании заседания Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Совета примут участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби».

Как сообщало ИА REGNUM, общенациональный монумент «Стена скорби» будет открыт в Москве 30 октября на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

Автор композиции «Стена скорби» — скульптор Георгий Франгулян.

Данный мемориал — первый большой проект Фонда Памяти, реализуемый в соответствии с указом Президента РФ от 30 сентября 2015 года № 487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

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Напомним, 30 октября в России и отмечается День памяти жертв политических репрессий. Эта памятная дата была установлена постановлением Верховного совета РСФСР в 1991 году.

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