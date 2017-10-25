В Москве готовятся к открытию общенационального монумента «Стена скорби»

Москва, , 21:42 — REGNUM Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов поблагодарил Правительство Москвы и Фонд Памяти за вклад в создание первого общенационального мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби».

«Идея памятника действительно витала в воздухе давно, ещё со времён Оттепели. В значительной степени монумент состоялся потому, что разработанный нашим Советом проект программы по сохранению исторической памяти нашего народа, который мы представили главе государства 1 февраля 2011 года, был поддержан, и в 2015 году была утверждена концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Вслед за этим Президент РФ подписал указ о сооружении мемориала в Москве. Спасибо огромное Правительству Москвы, которое выделило 300 миллионов рублей на этот памятник. Спасибо Фонду Памяти, который собрал 45 миллионов народных денег», — сказал Михаил Федотов.

Руководитель Фонда Памяти, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов в свою очередь отметил, что поддержка общественности — необходимое условие для реализации подобных проектов. По его словам, средства поступали как от частых лиц, так и от компаний.

«Мы искренне рады, что данная инициатива нашла столь многостороннюю поддержку. Это огромный шаг на пути формирования культуры памяти в нашей стране», — цитирует РАПСИ слова Романа Романова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общенациональный монумент «Стена скорби» будет открыт в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, 30 октября 2017 года.

Данный мемориал — первый большой проект Фонда Памяти, реализуемый в соответствии с указом Президента РФ от 30 сентября 2015 года № 487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

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