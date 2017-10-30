Москва, 30 октября, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Криптовалюты не заменят российский рубль, заявил 29 октября министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Криптовалюта. Биткоин

По его словам, такие криптовалюты, вроде биткоинов, являются денежными суррогатами, а потому не имеют доверия. В лучшем случае, считает министр, работать с криповалютой должны профессионалы, которые осознают риски и могут оценить, будет ли индекс криптовалюты падать или расти.

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Тем не менее, подчеркнул Силуанов, криптовалюту не зря сравнивают с финансовыми пирамидами. Биткоинам и другим криптовалютам не заменить российский рубль, которые останется основой для расчетов в России, отметил министр.

«Никакая криптовалюта не будет у нас ходить, это однозначно», — уверен Силуанов.

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Напомним, ранее зампредседателя Центробанка РФ Ольша Скоробогатова заявила, что России необходима национальная криптовалюта. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что пока в России не рассматривается идея введения национальной криптовалюты.

По данным экспертов, национальную криптовалюту может ввести Китай, отказавшись от биткоина.