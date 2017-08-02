Выпуск Bitcoin Cash приблизит криптовалюту к политическим проблемам

Москва, , 12:14 — REGNUM Со временем создателям криптовалют придется решать не только технологические проблемы, которые с 1 августа частично решились «раздвоением» Bitcoin, но и политические, считает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

«Bitcoin Cash — это ответ создателей криптовалюты собственному вызову. Они хотели распространения по всему миру и потенциальной замены классическим валютам, и в результате ширящейся рекламной кампании криптовалюта медленно, но идет к цели.

В настоящее время количество пользователей растет, а скорость работы распределенной сети, соответственно, падает. Поможет ли увеличение размера блока сказать сложно, вполне может оказаться, что нет. И система будет подвергнута более кардинальной переработке. В любом случае можно ожидать экспоненциальный рост количества пользователей, который потребует существенных изменений.

В то же время увеличению популярности могут помешать официальные власти стран мира, если осознают опасность криптовалют не только как инструмента теневого рынка, что само по себе не очень приятно, но еще и как альтернативу классическим финансовым схемам, подконтрольным истеблишменту через государственные и стремящиеся к этому банки.

Упускать власть над деньгами мало кто хочет, а борьба с такого рода вызовом не может быть решена только технологическим путем, и, как мне кажется, рано или поздно создатели Bitcoin будут вынуждены решать проблемы политического, а не технологического характера».

Ранее создатели Bitcoin разделили криптовалюту на две: наряду с Bitcoin (BTC) был запущен Bitcoin Cash (BCC). Раскол связан с новым протоколом виртуальной валюты, который, по мнению создателей, увеличит работоспособность сети и скорость операций.

Новый протокол понравился не всем пользователям и транзакции стали проходить по двум путям. Bitcoin Cash отличается от обычных биткоинов тем, что протокол его сети позволит валюте расти и масштабироваться: емкость ее блока может достичь 8 Мб против 1 Мб у традиционного биткоина.

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