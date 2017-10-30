Москва, 30 октября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Сегодня, 30 октября, президент России Владимир Путин проведет в Кремле заседание Совета по правам человека, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании обсудят реализацию концепции госполитики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Также будут затронуты вопросы, связанные с работой Совета по обеспечению экологических прав граждан, в частности доступа к информации о состоянии окружающей среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов.

По окончании заседания Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Совета примут участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби».

Как сообщало ИА REGNUM, общенациональный монумент «Стена скорби» будет открыт в Москве 30 октября на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

Автор композиции «Стена скорби» — скульптор Георгий Франгулян.

Данный мемориал — первый большой проект Фонда Памяти, реализуемый в соответствии с указом Президента РФ от 30 сентября 2015 года № 487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

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Напомним, 30 октября в России и отмечается День памяти жертв политических репрессий. Эта памятная дата была установлена постановлением Верховного совета РСФСР в 1991 году.

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