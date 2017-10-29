Бишкек, 29 октября, 2017, 14:34 — ИА Регнум.

Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку Тугелбая Казакова и подписал указ о его освобождении от должности министра культуры, информации и туризма Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

President.kg Алмазбек Атамбаев и Тугелбай Казаков

ИА REGNUM напоминает, что композитор Тугелбай Казаков занимал пост руководителя министерства культуры, информации и туризма Киргизской Республики с сентября 2016 года.

Отметим, что уходу Казакова в отставку предшествовали два скандала.

Первый из них был связан с захоронением «баткенской принцессы» — мумифицированного тела девушки, жившей в IV или V веке нашей эры, найденном в 1955 году в Баткенской области Киргизии.

12 октября 2017 года министр Тугелбай Казаков сообщил на межведомственном совещании о том, что мумия находится в крайне плачевном состоянии, поскольку за ней не ухаживают, и за 60 лет пребывания в историческом музее ее никто толком не изучал. 14 октября мумию захоронили, несмотря на протесты ученых и негативную реакцию президента Киргизии.

«Мы — мусульмане, и, согласно нашему шариату, нельзя умершего человека хранить долго, надо мумию захоронить», — объяснил произошедшее министр культуры

Второй скандал, коррупционный, разгорелся 23 октября 2017 года после того, как инвентаризация в государственных музеях республики показала, что из их фондов пропали 503 экспоната. В ходе этой проверки в Минкультуры также были выявлены многочисленные факты необоснованного списания средств, неправомерных госзакупок и присвоения денег, поступающим от аренды помещений.