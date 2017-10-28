Винница, Украина, 29 октября, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Акцию под лозунгом «Или работай, или торгуй» начали украинские радикалы возле склада компании Roshen в Виннице. Активисты представляются членами движения «Освобождение», о предупредительной блокаде склада они сообщили в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Участники движения прибыли на место вечером 28 октября. Количество активистов, находящихся возле склада принадлежащей Петру Порошенко кондитерской компании, не уточняется.

Ранее в тот же день один из участников батальона «Донбасс», в состав которого входят члены экстремистского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на своей странице в Facebook сообщил о готовящейся блокировке логистического центра Roshen под Киевом.

На опубликованной в соцсети видеозаписи, сделанной в городе Яготине, видна группа молодых людей. Мужской голос за кадром напоминает об ультиматуме, выдвинутом неделей ранее президенту Украины Петру Порошенко.

«А мы вас предупреждали, Петр Алексеевич, вы не выполнили наш ультиматум», — говорит мужчина о требовании к Порошенко продать свой бизнес. «Продать — не продали, так мы заберем», — заявляет он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в центре Киева началась акция протеста против коррупции, организованная бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. В числе требований манифестантов — отмена неприкосновенности депутатов Рады, принятие нового избирательного закона и создание антикоррупционных судов.

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