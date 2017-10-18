Сергей Гуркин, , 10:42 — REGNUM

На площади перед парламентом Украины собираются «недовольные граждане», от «бабушек за сто гривен» с флагами Юлии Тимошенко до «активистов» в балаклавах. Они называют власть ворами и предлагают ей «убираться». У них странные лидеры, которые непонятно как соотносятся с народом и массовкой. Эти лидеры выдвигают странные требования, реализация которых нужна им непонятно зачем. В правительственном квартале Киева — сотни и сотни сотрудников полиции и спецслужб, танковые бригады, пушки. Здание Рады взято в кольцо оцепления. Время от времени происходят небольшие провокации и начинаются местечковые столкновения.

Подобно персонажу Дэвида Линча, хочется спросить: какой сейчас год? Ровно такими же словами можно было описывать первые дни жесткой части государственного переворота начала 2014 года. Этими же словами можно было описывать множество митингов, состоявшихся за это время. И этими же словами можно описать митинг 17 октября. Четыре года назад были Кличко и Тягнибок, преступный режим Януковича, «ужасное» решение не соглашаться на кабальную ассоциацию с ЕС. Теперь — главный оппозиционер Саакашвили, преступный режим Порошенко, требования отменить депутатский иммунитет и создать антикоррупционный суд.

Главная разница между теми и этими митингами состоит не в том, как они выглядят снаружи, а в чем-то незримом. В октябре 2017-го при взгляде на «революционеров» хочется сказать: не верю. Те же лица во главе толпы, которые уже почти 50 месяцев говорят одни и те же слова о коррупции, реформах, Путине, олигархах. Те же лица в самой толпе, люди, готовые не рефлексировать, а сносить. Но все как будто не всерьез, все как-то без огонька. Все это уже не впервые, а результаты прежних попыток — печальны.

И все-таки они тут, на площади. Их выход на эту площадь, без вменяемых лидеров, без ясных лозунгов, без понятных целей, тем не менее имеет смысл. Социально-экономическая ситуация на Украине действительно ужасна, хоть дело вовсе не в антикоррупционном суде и не в депутатской неприкосновенности. Проблемы Украины нельзя решить ни при помощи «бабушек Тимошенко», ни при помощи вороватых евроинтеграторов, ни при помощи «активистов"-нацистов.

Реальные проблемы — это неподъемные тарифы, это рост цен, это русофобия вместе политики, это долговая кабала государства, это гражданская война ради рейтингов и воровства, это беспросветное экономическое и социальное будущее. Подлинные проблемы не обсуждаются, но всеми чувствуются. Запрос на перемены есть, действующую власть не поддерживают 98% граждан. Никто не знает, когда и как взорвется ситуация, но все уверены в том, что она взорвется. Стоять на площади — даже без лидеров, без лозунгов и без целей — нужно для того, чтобы застолбить эту площадь. Чтобы оказаться на ней тогда, когда там начнется неизбежный майдан.

А что же власть? Удивительно, но власть одновременно осознает фейковость этого протеста — и боится его. Никого в Киеве не удивляет ни танковая колонна, ни количество сотрудников полиции в правительственном квартале, ни слухи об эвакуации семей высших чиновников. Два успешных государственных переворота приучили действующую власть бояться толпы. Эта толпа их туда внесла, эта же толпа их оттуда и вынесет.

Еще пару лет назад поклонники «украинского сценария» говорили, что страх власти перед толпой есть достижение демократии. Теперь же, кажется, всем очевидно, что никаких достижений тут нет. Система остается прежней, и каждые пять лет нужно свергать очередного тирана. И неизвестно, сколько еще раз придется удариться головой о стену, прежде чем станет понятно, что порочен сам механизм. Невозможно получить хорошую власть, если приводить ее на деньги олигархов, на незаконных митингах, силами стогривенных бабушек и нацистов в балаклавах, под прикрытием еврооптимистов в модных очках. Если все время искать врагов, кричать «ганьба» и ставить палатки. Это не смена власти, а круговорот майдана в природе.

Пока этот круговорот продолжается, у Петра Порошенко есть неплохие шансы досидеть в своем кресле до выборов 2019 года и даже выиграть их со своим нынешним нулевым рейтингом. Потеряв Крым и Донбасс и запретив несколько неправильных политических партий, Украина загнала себя в ловушку и осталась едва ли не вовсе без разумных политиков. Остается подсчитывать шансы и выяснять, что случится раньше: официальное банкротство страны, разлом на части или вступление в полномасштабную войну, которая все и всех спишет.