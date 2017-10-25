Андрей Стеценко, , 21:47 — REGNUM

Бывший губернатор Одесской области и лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что получил от администрации президента документы о лишении его украинского гражданства. Об этом Саакашвили заявил журналистам 25 октября в Киеве.

Политик не согласился с решением Государственной миграционной службы Украины и пообещал обжаловать лишение гражданства в суде.

«Мы получили документы от администрации президента касательно гражданства. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», — сказал Саакашвили.

При этом он высмеял слова генпрокурора Украины Юрия Луценко, который обвинил Саакашвили в связях с экстремистами и попытке организовать госпереворот на Украине.

«А еще я слышал, что грузины пытались совершить рейдерский захват Украины», — написал Саакашвили в Фейсбук.

Он также сообщил, что провел ночь с 24 на 25 октября в палатке под Радой.

«Мой теперешний президентский номер… Я провел сегодняшнюю ночь в палатке перед Верховной радой, там, где собрались люди и ждут 7 ноября, когда ВР должна принять три обещанных закона для смены системы. Сегодня здесь мы будем проводить лекции и семинары по политическим и экономическим реформам, информационным технологиям… Мы должны спокойно и без эксцессов менять эту систему», — считает Саакашвили.

В свою очередь, пресс-служба отдела коммуникации министерства внутренних дел Украины проинформировала, что по состоянию на утро 25 октября возле здания парламента в палаточном городке находилось около 55 митингующих.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала «112 Украина» уточнил, что граждане Грузии передали Саакашвили более 3 млн долл. на финансирование протестов в Киеве. Ранее сайт «Информатор» со ссылкой на источник сообщал, что 8 октября 2017 соратник Саакашвили, депутат парламента Грузии Коба Накопия привез на Украину первый «транш на революцию».

Издание сообщало, что перед прилетом в Киев Накопия встречался в Женеве с украинским олигархом Игорем Коломойским.

«Таким образом, Накопия 8 октября 2017 привез в Украину несколько чемоданов с тремя миллионами долларов США, используя свой дипломатический паспорт», — рассказал источник.

При этом 25 октября украинский политтехнолог Анатолий Луценко считает, что заявление генпрокурора Луценко о намерении Саакашвили организовать госпереворот на Украине выглядит плохо продуманной пиар-компанией.

«Подобные высказывания, мягко говоря, преждевременны. Заявлять подобное необходимо, когда доказательства на руках, и их можно опубликовать. Нельзя просто так выйти генпрокурору и сказать, что в стране намечается переворот, но при этом не подкрепить это доказательствами… Поскольку ничего предоставлено не было, всё это не более, чем слова», — отметил Луценко, пишет сайт «Корреспондент».

В то же время стало известно, что украинские силовики насильно депортировали из Украины бывшего водителя Саакашвили Михаила Абзианидзе, бывшего охранника Георгия Рубашвили и подполковника грузинской армии в отставке Давида Макишвили, пишет LB.ua.

«Через 50 метров после того, как я вышел из дома, ко мне подъехал белый микроавтобус. Оттуда выскочили пять спецназовцев в масках, перезарядили автоматы, сказали мне лечь на землю лицом, руки за голову, надели на голову мешок, привязали наручниками, подняли, забросили в машину. Они ничего не объясняли, не хотели отвечать на какие-либо вопросы. Когда приходили следователи меня допрашивать, я спрашивал, на основании чего они меня задержали. Я попросил, чтобы все было цивилизованным путем, чтобы я мог позвонить адвокату», — отметил Абзианидзе.

При этом Абзианидзе заявил, что еще в феврале 2017 года получил постоянный вид на жительство на Украине, женившись на украинке.

«В аэропорту меня пересадили в грузовик, в котором перевозят заключенных. Насколько я понимаю, это были люди из МВД, они были в черной форме. Когда меня из машины переводили в самолет, я понимал, что меня хотят депортировать, и начал кричать, что имею постоянный вид на жительство. Из-за этого шума они приковали меня шестью наручниками и обмотали скотчем ноги, чтобы я не дергался. У меня постоянный вид на жительство, я получил его в соответствии с законом Украины на основании брака с украинкой. Сначала я сделал временный вид на год, потом продлил еще на год, а затем в феврале 2017 получил уже постоянный вид на жительство», — рассказал он.

Украинский политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук полагает, что действия Саакашвили поднимают рейтинги президенту Украины Петру Порошенко.

«Саакашвили собрался жить в палатке под Радой. Решил лично бомжам и заробитчанам «суточные» выдавать? Или контролировать, чтобы не сбежали, украв палатки?.. По сравнению с клоуном Саакашвили, который несет бред на митингах и на ТВ, Порошенко выглядит серьезным политиком. Это так и задумывалось сценаристами, как я понимаю?» — задался вопросом Корнейчук на своей странице в «Фейсбуке».

Кроме того, украинский политолог Тарас Березовец считает, что Саакашвили уже не пользуется поддержкой среди украинцев.

«Мобилизационный ресурс акций протеста под так называемую Большую политическую реформу оказался исчерпан. Как говорится, закончен бал, погасли свечи. В действительности, единственное, что сегодня остаётся человеку, который и выступил хедлайнером мероприятия, Михаилу Саакашвили, попытаться радикализировать немногочисленные силы на силовое столкновение с властью. Иначе «протест» очень скоро затухнет. Во власти силового противостояния категорически избегают, собственно, по этой и только по этой причине Нацгвардия и допустила установку палаток перед Верховной радой. Ситуация привела к напряжению внутри силового блока, так как есть люди, которые выступали за более жёсткий ответ. Победила в итоге позиция сторонников компромисса. Драйверы протеста, остающиеся за кадром и оплачивающие банкет, Медведчук, Григоришин и Коломойский, должны быть крайне раздосадованы происходящим», — пишет Березовец.

Он также прогнозирует раскол в украинской оппозиции.

«Саакашвили в своей непредсказуемости становится небезопасен и для власти, и для своих союзников. Хотя в полном смысле союзниками их назвать уже трудно. Раскол в среде революционеров — вопрос ближайшего времени, подтверждением тому — выход ряда общественных активистов. К тому же парламентская коалиция очень удачно приняла медреформу, а также начала разбираться с избирательным законодательством и отменой неприкосновенности. Т. е. перевела игру в 100% выигрышный формат парламентской дискуссии с затягиванием времени», — добавил Березовец.

Как сообщалось, 24 октября Государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении политического убежища.

Ранее, 21 октября, Саакашвили заявил, что трех граждан Грузии (его бывшего охранника Рубашвили, бывшего водителя Абзианидзе и отставного подполковника грузинской армии Макишвили) выслали из Украины в Грузию. По его словам, депортация произошла «по личному распоряжению» президента Порошенко.

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства, в частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован. 2 сентября Генпрокуратура Украины начала проводить проверку запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили. Запрос был получен ведомством 5 сентября от Главной прокуратуры Грузии, которая просила о выдаче и аресте Саакашвили. В Грузии он проходит как обвиняемый по четырем уголовным производствам, открытым по следующим статьям Уголовного кодекса страны: ст. 182, предусматривающая ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, ст. 333 и ст. 117 — злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или применением оружия, и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, ч. 2 ст. 332 — злоупотребление служебным положением должностным лицом.