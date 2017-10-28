Симферополь, 28 октября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. За внешне эпатажным заявлением Ксении Собчак скрывается не только попытка делигитимации крымского референдума, пусть даже и символическая, но и фундаментальный антидемократический посыл со стороны определённой части российской элиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Павел Родькин.

Kremlin.ru Ксения Собчак

«Ксения Собчак заявила о том, что людей нельзя делать объектом геополитики, но фактически своим предложением лишает их политической, геополитической и исторической субъектности, т. е. права распоряжаться своей судьбой и решать принципиальные вопросы своего существования. Сама идея повторного референдума в Крыму является завуалированным «вотумом недоверия» обществу со стороны определенной части элиты. И эта позиция имеет уже вполне классовый характер, обнажая глобальные проблемы современной демократии», — отметил эксперт.

По его словам, результаты повторного референдума, если отнестись к этой идее всерьёз, известны заранее, принципиальный выбор крымчанами сделан.

«Попытка «переоформить» этот выбор через более «правильную» с точки зрения Собчак процедуру, означает проявить глубочайшие неуважение к волеизъявлению населения. Для российского общества в целом такая инициатива имела бы крайне деморализующий эффект. Именно на это и рассчитан вброс данной идеи, которая, очевидно, станет одним из программных «лозунгов» оппозиции по отношению к крымскому консенсусу и российскому обществу», — подчеркнул Павел Родькин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальная телеведущая Ксения Собчак объявила о своём желании баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. 27 октября на встрече с избирателями она сделала несколько провокационных заявлений про статус Крыма, предложив, в частности, провести на полуострове повторный референдум о самоопределении.

Читайте также: Собчак озвучила позицию пораженцев исторического выбора России

Представители властей РК призвали Собчак не спекулировать на «острой» теме территориальной принадлежности полуострова, а также не оспаривать искренность решения быть с Россией более двух с половиной миллионов крымчан.