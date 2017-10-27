Вашингтон, 27 октября, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего оппонента на президентских выборах, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, в том, что это она, а не он, замешана в связях с российскими властями.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Теперь, после многих месяцев затратного расследования, стало общеизвестно, что никакого сговора между Россией и Трампом не было. Был сговор с Хиллари Клинтон», — написал президент США 27 октября в своём микроблоге в Twitter.

Накануне руководство Республиканской партии США предложило сторонникам Дональда Трампа подписать петицию с требованием к Хиллари Клинтон и Демократической партии дать ответы относительно своих «связей с Россией».

«После года лжи стало ясно, что изворотливая Хиллари и Национальный комитет Демократической партии платили компании, имевшей связи с Россией, чтобы с помощью иностранного агента нанести урон президенту Трампа», — говорится в тексте петиции.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что руководство Демократической партии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон финансировали расследование, по результатам которого было подготовлено досье с компроматом на Дональда Трампа.

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