Трамп надеется, что Клинтон ещё поборется за пост президента США

Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется, что проигравшая ему в президентской гонке 2016 года экс-госсекретарь Хиллари Клинтон ещё поборется за пост главы государства на выборах в 2020 году. Об этом она написал 16 октября в своём микроблоге в Twitter.

«Недавно меня спросили, будет ли изворотливая Хиллари баллотироваться в 2020 году. Мой ответ был: «Я надеюсь на это!» — написал глава Белого дома.

Напомним, в сентябре Хиллари Клинтон представила свою книгу воспоминаний о президентской кампании 2016 года под названием «Что произошло». В ней экс-госсекретарь анализирует свои ошибки и делится впечатлениями о политической борьбе со своим оппонентом-республиканцем.

Трамп, комментируя книгу Клинтон, отметил, что экс-госсекретарь «обвиняет всех и вся, но не саму себя в том, что проиграла выборы». «Она проиграла на дебатах и сбилась с курса», — констатировал он.

В Белом доме заявили, что книга Хиллари Клинтон наполнена «множеством лживых рассказов и массой ложных обвинений».

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