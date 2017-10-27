Симферополь, 27 октября, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Спекулировать насчёт Крыма — не самая лучшая предвыборная тактика кандидата в президенты России. Об этом 27 октября заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя серию скандальных заявлений Ксении Собчак.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Колокол в Херсонесе. Крым

«Это плохая идея — спекулировать на проблемах Крыма, не зная сути вопроса. Ничего хорошего из этого не выйдет и никакой поддержки среди крымчан она точно не найдёт», — подчеркнул крымский спикер.

Напомним, скандальная телеведущая, объявившая на днях о том, что намерена баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года, считает, что на полуострове надо провести новый референдум о самоопределении.

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — отметила Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге 27 октября.

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Помимо этого она заверила общественность в том, что не поедет агитировать избирателей в Крым, поскольку сама считает его украинской территорией. Как быть с Курилами и Калининградом, светская львица пока не уточняла.