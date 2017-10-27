Собчак собралась провести в Крыму пвторный референдум

Екатеринбург, , 19:01 — REGNUM Скандальная телеведущая Ксения Собчак, которая заявила, что намерена баллотироваться в президенты Российской Федерации на выборах 2018 года, считает, в Крыму надо провести новый референдум о самоопределении. Об этом Собчак заявила сегодня, 27 октября, на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — сказала Собчак.

О каких именно международных обязательствах идёт речь Собчак не уточнила, но ранее она говорила, что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум от 1994 года об уважении территориальной целостности Украины.

Однако этот меморандум так и не был ратифицирован ни одной из подписавших его сторон, в том числе, самой Украиной. Более того, незаконно пришедший к власти на Украине Виктор Ющенко высказывался за пересмотр этого меморандума.

По какой именно причине Собчак не признает референдум по самоопределению Крыма и Севастополя, она также не пояснила. Эти референдумы были проведены в строгом соответствии с действующим в Крыму законодательством.

Напомним, на референдуме, который состоялся в марте 2014 года, 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Сама Собчак вообще всерьез не рассматривает свое выдвижение в президенты и прямо заявила, что совершенно не уверена в том, что сможет собрать нужно количество подписей для выдвижения своей кандидатуры. Кроме того, она не уверена, что Центральная избирательная комиссия зарегистрирует её кандидатуру.

На предложение Собчак провести повторный референдум в Крыму негативно отреагировал ряд политиков.

Так член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что идея проведения повторного референдума по статусу Крыма была рождена на Западе.

«Идея нового референдума в Крыму под международным контролем — старая идея, пришедшая с Запада. Беспредметно: Крым — часть России. Не о чем голосовать», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек прямо заявил, что идея повторного референдума в Крыма выдвигается лишь с одной целью: унизить Россию на международной арене.

«Крымский референдум не подразумевает реванша, это был турнир на выбывание — выбыла Украина. И все заявления про повторный референдум, что, мол, тогда было всё нечестно, — это лишь жалкие оправдания проигравшего. Повторный референдум на самом деле Западу не нужен, они хотят через Ксению Собчак публично унизить нашу страну как неспособную на геополитические действия. Но все ошиблись — всё было по-честному. А судьи кто? Те, у кого ко всему русскому вражда неистребима!» — сказал Бальбек.