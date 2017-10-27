Ростов-на-Дону, 27 октября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Инициативной группе, занимающейся возвращением прямых выборов мэра Ростова-на-Дону, вновь отказано в проведении референдума. Соответствующее решение вынесла избирательная комиссия донского региона, передаёт ИА REGNUM 27 октября.

ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

«Уже скоро выясним, что не понравилось: цвет бумаги, размер шрифта или сама крамольная мысль о возврате выборов. Но, получив ответ, нам необходимо собраться в ближайшие дни и принять решение, как поступать далее», — написал на своей странице в социальной сети Facebook с пометкой «срочно» омбудсмен по защите прав предпринимателей, член политической «Партии роста» Александр Хуруджи.

К этому посту ростовский политтехнолог Сергей Смирнов оставил комментарий, в котором говорится:

«Борцам за возврат прямых выборов мэра для начала хорошо бы научиться побеждать на прямых выборах депутатов».

ИА REGNUM в облизбиркоме сообщили, что члены избирательной комиссии провели проверку ходатайства, протокола собрания инициативной группы и текста нормативного правового акта, выносимого на областной референдум.

«Проверка представленных документов выявила нарушения процессуального характера», — сказано в ответе избирательной комиссии.

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Напомним, что за возврат прямых выборов мэра в Ростове-на-Дону, а также глав муниципальных образований Дона выступают «Партия роста» и «Справедливая Россия». В беседе с корреспондентом ИА REGNUM ростовский политолог на условиях анонимности заявил, что оппозиционным силам одержать победу в этой борьбе практически невозможно.

«Несмотря на «двоевластие», установленное в городе-миллионнике в 2014 году, руководит муниципалитетом один человек — глава администрации. 7 ноября 2016 года на эту должность назначили Виталия Кушнарёва. Это человек губернатора, а потому смело можно сказать, что в областном центре градоначальник в ближайшее время не сменится. Более того, регион не хочет оскандалиться, а потому и досрочных отставок здесь де-факто не происходит. И очевидно, что в Ростовской области всё будет так, как удобно руководству региона», — высказал мнение эксперт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы глав городов и районов Ростовской области депутаты донского парламента отменили в 2014 году, приняв изменения регионального законодательства. Согласно документу, руководители муниципальных образований избираются из составов представительных органов, главы администраций (сити-менеджеры) проходят конкурсный отбор и назначаются по контракту.