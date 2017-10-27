Киев, 27 октября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН можно, но это сложный процесс, заявил 26 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе конференции «Киевские трансатлантические диалоги», сообщает УНИАН.

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По его словам, есть два пути лишения России права вето в Совбезе ООН: реформирование ООН и решение Международного суда. Несмотря на то, что ни тот, ни другой способ не работают, Украине «нужно быть последовательной», считает украинский министр.

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Также Климкин отметил, что необходимо быть «честными и справедливыми», и рассказал, что, возможно, реформировать Совбез ООН можно будет только с помощью Третьей мировой войны.

«Один из моих друзей однажды сказал очень грустную шутку, я считаю, что это очень грустная шутка — что нам понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совет Безопасности ООН», — высказал свое предположение глава МИД Украины.

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Напомним, в 2014 году на Украине в результате государственного переворота пришли к власти украинские националисты, которые заявили, что «Украина — это Европа». Однако на деле Киев отказался от всех декларируемых европейских принципов — свободы слова, прав человека и других — тем, что начал последовательную дискриминацию русскоязычного населения на Украине.