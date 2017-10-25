Украина введет биометрический контроль на границе с Россией с 2018 года

Киев, , 15:08 — REGNUM Биометрический контроль на границе Украины и России начнем действовать с 1 января 2017 года, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, сообщает 25 октября пресс-служба ведомства.

По его словам, с 1 января 2017 года у всех граждан России, въезжающих на Украину, будут брать отпечатки пальцев для базы данных украинских спецслужб. Троян подчеркнул, что причина введения биометрического контроля — ограничение потока нелегальных мигрантов из России.

Читайте также: Украинские пограничники в спешке укрепляют границу от «российской угрозы»

Замглавы МВД Украины отметил, что пограничники также будут усиливать охрану государственной границы Украины с Россией. Для этого Госпогранслужба увеличит частоту пограничных подразделений с одного подразделения на 80−100 км границы до одного подразделения на 20 км границы.

Читайте также: Украина усилила границы с Россией из-за взрыва в Балаклее

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что граница с Россией будет укрепляться дополнительными инженерными сооружениями и модульными городками, которые увеличат число пограничников, дежурящих на российско-украинской границе.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина усиливает границу с Россией