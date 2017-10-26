Украина и НАТО будут давить на Россию методами неклассических войн

Варшава, , 10:24 — REGNUM В Варшаве начала работу платформа сотрудничества по противодействию гибридным угрозам Украина — НАТО, сообщает 26 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, целью участников конференции будет разработка механизмов по агрессивному давлению на Россию методами неклассических войн. В конференции примут участие председатель Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, более 100 экспертов из Польши и других стран — членов и партнеров НАТО. От Украины в работе платформы примут участие представители совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Кабмина Украины.

Читайте также: Кто виноват? МВД Украины обвинило в покушении на Мосийчука спецслужбы РФ

Отмечается, что Украина предоставит «уникальный опыт» работы в условиях гибридной войны, что «является ценным для стран НАТО». Одной из тем будет стратегическое управление в условиях гибридной войны, а также «обеспечение национальной безопасности в условиях гибридной войны».

Напомним, Украина и ее западные партнеры постоянно обвиняют Россию в ведении так называемой гибридной войны. По мнению ЕС и Киева, Москва ведет неклассическую войну на информационном, экономическом, политическом и других полях.

Читайте также: La Stampa: «России выгодна независимость Каталонии»

При этом и Киев, и Запад сами активно применяют методы неклассической войны, распространяя заведомую ложь о России, пропагандируя ненависть к Москве как у европейских, так и у украинских граждан, а также блокируя работу российских журналистов.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО начнет борьбу с «враждебной пропагандой» на Украине