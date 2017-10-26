Москва, 26 октября, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Власти России предпринимают первые шаги на пути перехода от долевого строительства жилья к проектному финансированию через банки, заявил 26 октября глава Минстроя РФ Михаил Мень по итогам совещания с членами правительства.

(сс) MichaelGaida Строительство

Он подчеркнул, что на сегодняшний день рано говорить о конечных сроках перехода, так как предстоит большая работа в этом направлении.

«Пока поставлена задача проработать план-график такого перехода», — сказал министр.

По его словам, на первом этапом перехода был создан фонд защиты прав дольщиков, который уже принял взносы от 17 застройщиков.

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На втором этапе 1 июля 2018 года вступят в силу поправки в законодательстве о долевом строительстве. Одновременно будет вестись работа по унификации контроля за долевым строительством в регионах.

На третьем этапе будет выполняться наблюдение за банковским сопровождением.

Мень добавил, что важно не допустить роста цен на жилье при переходе от долевого строительства к проектному финансированию банками.

Напомним, 25 октября Михаил Мень сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать план перехода от долевого строительства жилья к проектному финансированию при участии банков.

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